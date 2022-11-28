В Елабуге запустили серийное производство внедорожников Aurus Komendant
Серийное производство российских внедорожников Aurus Komendant началось на заводе в Елабуге. Об этом сообщил производитель автомобилей ООО «Аурус».
«26 ноября 2022 г. на заводе Aurus в ОЭЗ "Алабуга" Республики Татарстан запущен процесс серийного производства Aurus Komendant», — приводит сообщение ТАСС.
На запуске производства присутствовали министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов.
Aurus Komendant — первый российский внедорожник класса люкс, большинство комплектующих для которого произведено в России, отмечает телеканал «360». Автомобиль оснащен полным приводом с силовой электроустановкой и двигателем мощностью 598 лошадиных сил. Коммерческие продажи Aurus Komendant начнутся в сентябре следующего года. Стоимость внедорожника составит от 33,7 млн рублей, пишет РИА ФАН.
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