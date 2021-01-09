Российские власти направят на поддержку бизнеса 600 млрд рублей за два года

Премьер-министр также заверил, что будет поддерживать бизнес, а правительство - принимать решения, которые позволят предпринимателям чувствовать себя комфортно, а также создавать новые рабочие места, пишет RT.

Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в эфире НСН рассказал, что ждет российскую экономику в 2021 году.

«У меня ожидания не очень хорошие. Сейчас в заслугу властям ставят, что деньги не раздавались всему населению, а была точечная поддержка. Все ждут постковидного восстановления, но тут важно понимать, будет ли потребительский спрос поддержан доходами населения. Локомотивом такого восстановления будут сектора, которые пострадали сильнее всех. Это торговля, общепит, туризм», - отметил он.

