Каждый третий москвич считает, что развивать бизнес в столице безопасно и комфортно

Две трети жителей Москвы - 73% - положительно оценивают развитие экономики мегаполиса. По мнению жителей столицы, экономика Москвы – современная и динамичная, а текущая политика в этой сфере во многом нацелена на развитие бизнеса. Об этом говорится в исследовании, проведенном Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) и Аналитическим центром Москвы.

Позитивную оценку респонденты чаще всего связывают с хорошей транспортной инфраструктурой, наглядными результатами развития города, успехами в строительстве, а также с поддержкой малого и среднего предпринимательства. В целом, экономической политике столицы доверяют почти половина москвичей - 45%. Горожане отмечают лидерские позиции Москвы в сфере IT-технологий, аккумуляции больших финансовых ресурсов, высоких темпах строительства и развития транспорта, а также уровне безопасности.

Наиболее востребованная тема при оценке экономической политики города - меры поддержки бизнеса в условиях пандемии. Весной городские власти приняли 4 пакета мер поддержки общим объемом почти 90 млрд рублей. По данным на середину декабря ими смогли воспользоваться почти 50 тысяч предприятий, на которых работают более 770 тыс. человек. Это, в первую очередь, налоговые отсрочки, арендные платежи, гранты на компенсацию имущественных и земельных платежей, а также субсидии, льготные кредиты и гранты. Частично они вошли в пятый пакет мер поддержки, который продлил их на будущий год.

В целом почти 60% опрошенных москвичей внимательно следили за введением мер поддержки бизнеса и положительно оценивают их. Среди видов помощи наиболее часто назывались образовательная и финансовая. По мнению респондентов, необходимо создавать больше таких мер именно для малых и средних компаний, а также отдельно продумывать льготы на аренду помещений для бизнеса.

Две трети москвичей считают, что столица задаёт новые стандарты экономического развития и выступает главным центром технологических производств. Горожане положительно оценивают экономическую политику в области создания новых объединений для бизнеса, развития особых экономических зон, конкурентной политики, инновационных производств и городской промышленности.