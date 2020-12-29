Каждый третий москвич считает, что развивать бизнес в столице безопасно и комфортно
Две трети жителей Москвы - 73% - положительно оценивают развитие экономики мегаполиса. По мнению жителей столицы, экономика Москвы – современная и динамичная, а текущая политика в этой сфере во многом нацелена на развитие бизнеса. Об этом говорится в исследовании, проведенном Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ) и Аналитическим центром Москвы.
Позитивную оценку респонденты чаще всего связывают с хорошей транспортной инфраструктурой, наглядными результатами развития города, успехами в строительстве, а также с поддержкой малого и среднего предпринимательства. В целом, экономической политике столицы доверяют почти половина москвичей - 45%. Горожане отмечают лидерские позиции Москвы в сфере IT-технологий, аккумуляции больших финансовых ресурсов, высоких темпах строительства и развития транспорта, а также уровне безопасности.
Наиболее востребованная тема при оценке экономической политики города - меры поддержки бизнеса в условиях пандемии. Весной городские власти приняли 4 пакета мер поддержки общим объемом почти 90 млрд рублей. По данным на середину декабря ими смогли воспользоваться почти 50 тысяч предприятий, на которых работают более 770 тыс. человек. Это, в первую очередь, налоговые отсрочки, арендные платежи, гранты на компенсацию имущественных и земельных платежей, а также субсидии, льготные кредиты и гранты. Частично они вошли в пятый пакет мер поддержки, который продлил их на будущий год.
В целом почти 60% опрошенных москвичей внимательно следили за введением мер поддержки бизнеса и положительно оценивают их. Среди видов помощи наиболее часто назывались образовательная и финансовая. По мнению респондентов, необходимо создавать больше таких мер именно для малых и средних компаний, а также отдельно продумывать льготы на аренду помещений для бизнеса.
Две трети москвичей считают, что столица задаёт новые стандарты экономического развития и выступает главным центром технологических производств. Горожане положительно оценивают экономическую политику в области создания новых объединений для бизнеса, развития особых экономических зон, конкурентной политики, инновационных производств и городской промышленности.
Высокую оценку москвичи дают достижениям в области развития интернет-сервисов для бизнеса по получению госуслуг. Этот пункт назвали 56% респондентов. 70% положительно оценивают качество самих госуслуг для предприятий. Почти каждый третий москвич считает, что развивать бизнес в столице просто, безопасно и комфортно.
Эксперты исследовательского института Номура в Японии также высоко оценили меры поддержки бизнеса в столице. По их мнению, базовые принципы поддержки в Москве и Токио похожи, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В обеих столицах основные меры поддержки были направлены на снижение текущих постоянных расходов предпринимателей, получение льготных кредитов и отсрочек по уплате налогов, платежей и сборов. Причем адресованы они были преимущественно малому и среднему бизнесу как наиболее уязвимому сегменту. Эксперты подчеркивают, что поддержка этого сектора имеет стратегическое значение как с точки зрения обеспечения социальной стабильности, так и в целях сохранения потенциала для развития национальной экономики», — сказал Ефимов.
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