Российские рыбаки выловили в 2023 году более пяти миллионов тонн рыбы

На совещании президента РФ Владимира Путина с правительством он указал, что это лучший показатель за последние 30 лет.

Он также добавил, что в целом уровень самообеспеченности по рыбе в России составляет более 150%.

Российский лидер, в свою очередь, призвал главу Минфина Антона Силуанова и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева подумать над возможностью расширения мер поддержки отечественных поставщиков рыбы и рыбной продукции.

Ранее во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров заявили, что российские рыбаки в 2023 году удвоили вылов сардины иваси по сравнению с 2022 годом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

