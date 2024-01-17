Российские рыбаки выловили в 2023 году более пяти миллионов тонн рыбы
Глава Росрыболовста Илья Шестаков заявил, что в 2023 году российскими рыбаками было добыто более 5,3 млн тонн рыбы, сообщает РИА Новости.
На совещании президента РФ Владимира Путина с правительством он указал, что это лучший показатель за последние 30 лет.
Он также добавил, что в целом уровень самообеспеченности по рыбе в России составляет более 150%.
Российский лидер, в свою очередь, призвал главу Минфина Антона Силуанова и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева подумать над возможностью расширения мер поддержки отечественных поставщиков рыбы и рыбной продукции.
Ранее во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров заявили, что российские рыбаки в 2023 году удвоили вылов сардины иваси по сравнению с 2022 годом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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