Россияне купили около четырех тысяч тонн икры за новогодние каникулы

Как отметили в Росрыболовстве, в прошлом году на Дальнем Востоке была одна из самых удачных лососевых путин: рыбаки добыли 609 тысяч тонн — это второй показатель по объему вылова за всю историю наблюдений.

В том числе красной икры было произведено в 2,6 раза больше — 23,2 тысяч тонн (за 11 месяцев 2023 года).

Ранее стало известно, что производство красной икры в России за январь – октябрь 2023 года выросло в 2,1 раза к тому же периоду 2022 года, отмечает RT.

