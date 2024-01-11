Россияне купили около четырех тысяч тонн икры за новогодние каникулы
Россияне за новогодние каникулы в 2024 году приобрели около четырех тысяч тонн лососевой икры, говорится в сообщении Росрыболовства.
Как отметили в Росрыболовстве, в прошлом году на Дальнем Востоке была одна из самых удачных лососевых путин: рыбаки добыли 609 тысяч тонн — это второй показатель по объему вылова за всю историю наблюдений.
В том числе красной икры было произведено в 2,6 раза больше — 23,2 тысяч тонн (за 11 месяцев 2023 года).
Ранее стало известно, что производство красной икры в России за январь – октябрь 2023 года выросло в 2,1 раза к тому же периоду 2022 года, отмечает RT.
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