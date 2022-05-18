Российские пивовары заявили о необходимости господдержки отрасли
Объём производства пива и пивных напитков в России в первом квартале 2022 года составил 176,6 млн декалитров (дал). По данным Росстата, это на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом рост производства замедлился, в аналогичном периоде 2021 года этот показатель составлял 6,1%.
Отмечается, что это связано с рядом негативных факторов, в том числе ростом акцизов, нарушением цепочек поставок, изменением финансовых условий работы, подорожанием сырья и материалов.
Исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов заявил, что отрасль прилагает все усилия для сохранения производственных мощностей и рабочих мест, однако без господдержки не обойтись. По его словам, нужны дополнительные возможности в рассрочках в уплате налогов и доступная ликвидность для поддержания операционной деятельности
«Для пивоваров, которые делают значительные налоговые отчисления в бюджет страны, в нынешних условиях чрезвычайно важно, чтобы ставки акциза на пивоваренную продукцию не повышались и остались на уровне, зафиксированном в налоговом кодексе», — подчеркнул он.
Ранее производитель пива Carlsberg Group сообщил о решении уйти с российского рынка и продать активы на территории государства, сообщает RT.
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