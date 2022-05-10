Пивовары Германии пожаловались на убытки из-за ситуации на Украине

Немецкие пивовары заявили о стремительном снижении спроса на пиво, пишет газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

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Представители пивоваренной индустрии Германии считают, что отрасль ещё не успела оправиться после коронавирусных ограничений, а теперь ещё одной причиной финансовых потерь стала ситуация на Украине.

«В Германии резко подорожали упаковка, материалы, сырьё и логистика, а инфляционное давление губит потребительский спрос», — пояснил глава объединения немецких пивоваров Хольгер Эйхеле.

Ранее управляющий партнёр подмосковной пивоварни Rewort Brewery Роман Гущин заявил о росте цен на крафтовое пиво в России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаБизнесПивоГермания
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