Пивовары Германии пожаловались на убытки из-за ситуации на Украине
Немецкие пивовары заявили о стремительном снижении спроса на пиво, пишет газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
Представители пивоваренной индустрии Германии считают, что отрасль ещё не успела оправиться после коронавирусных ограничений, а теперь ещё одной причиной финансовых потерь стала ситуация на Украине.
«В Германии резко подорожали упаковка, материалы, сырьё и логистика, а инфляционное давление губит потребительский спрос», — пояснил глава объединения немецких пивоваров Хольгер Эйхеле.
Ранее управляющий партнёр подмосковной пивоварни Rewort Brewery Роман Гущин заявил о росте цен на крафтовое пиво в России, сообщает RT.
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