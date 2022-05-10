Пивовары Германии пожаловались на убытки из-за ситуации на Украине

Представители пивоваренной индустрии Германии считают, что отрасль ещё не успела оправиться после коронавирусных ограничений, а теперь ещё одной причиной финансовых потерь стала ситуация на Украине.

«В Германии резко подорожали упаковка, материалы, сырьё и логистика, а инфляционное давление губит потребительский спрос», — пояснил глава объединения немецких пивоваров Хольгер Эйхеле.

Ранее управляющий партнёр подмосковной пивоварни Rewort Brewery Роман Гущин заявил о росте цен на крафтовое пиво в России, сообщает RT.

