Российские компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам
Часть компаний, относящихся к наиболее пострадавшим от кризиса отраслям, не может получить господдержку из-за несовпадения кода деятельности в ЕГРЮЛ со списком правительства. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на информацию, полученную от представителей «Опоры России» и «Общероссийского народного фронта».
Отмечается, что с проблемами, в частности, столкнулись, коммерческие детские центры, стоматологические клиники и гостиницы. Заявленные в реестре коды ОКВЭД часто не совпадают с фактическими видами деятельности: либо изначально указаны неверно, либо предприятие изменило вид деятельности; либо некоторые виды работы смешанные.
Напомним, изначально в список пострадавших отраслей кабмин включил девять направлений. В частности, туризм, авиаперевозки, гостиницы, общепит и дополнительное образование. Позже список пополнился стоматологической практикой и демонстрацией фильмов. Кроме того, в него, по решению президента РФ, включат непродовольственный ретейл.
Ранее НСН писала, что экономика РФ из-за пандемии коронавируса может потерять почти 18 трлн рублей. Об этом сообщается в макроэкономическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА). Также из него следует, что около 15,5 млн человек могут оказаться невостребованными на рынке труда, подчеркивает RT.
Эксперты полагают, что максимальные потери прогнозируются у гостиниц и предприятий общественного питания (в 2020 году сокращение добавленной стоимости может составить до 83,9%). Помимо этого, производство одежды и обуви потеряет около 52,7%, области культуры и спорта, организации досуга — 46,1%, пишет РЕН ТВ.
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