Российские компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам

Часть компаний, относящихся к наиболее пострадавшим от кризиса отраслям, не может получить господдержку из-за несовпадения кода деятельности в ЕГРЮЛ со списком правительства. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на информацию, полученную от представителей «Опоры России» и «Общероссийского народного фронта».

Отмечается, что с проблемами, в частности, столкнулись, коммерческие детские центры, стоматологические клиники и гостиницы. Заявленные в реестре коды ОКВЭД часто не совпадают с фактическими видами деятельности: либо изначально указаны неверно, либо предприятие изменило вид деятельности; либо некоторые виды работы смешанные.

Напомним, изначально в список пострадавших отраслей кабмин включил девять направлений. В частности, туризм, авиаперевозки, гостиницы, общепит и дополнительное образование. Позже список пополнился стоматологической практикой и демонстрацией фильмов. Кроме того, в него, по решению президента РФ, включат непродовольственный ретейл.