Российские компании смогут платить за самолеты иностранным кредиторам в рублях

Российские компании временно смогут платить за покупку, аренду и лизинг самолетов компаниям из недружественных стран в рублях, соответствующий указ "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами" подписал Владимир Путин, передает РИА Новости.

Отмечается, что деньги будут переводиться на счета, открытые в российских банках.

Большинство иностранных самолетов авиапарка российских авиакомпаний останутся в РФ. Об этом ранее заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Он отметил, что только часть самолетов попали под арест из-за санкций. По словам Борисова, остальные самолеты находятся в российском реестре и застрахованы российскими страховщиками.



