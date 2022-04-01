Российские компании смогут платить за самолеты иностранным кредиторам в рублях
Российские компании временно смогут платить за покупку, аренду и лизинг самолетов компаниям из недружественных стран в рублях, соответствующий указ "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами" подписал Владимир Путин, передает РИА Новости.
Отмечается, что деньги будут переводиться на счета, открытые в российских банках.
Большинство иностранных самолетов авиапарка российских авиакомпаний останутся в РФ. Об этом ранее заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Он отметил, что только часть самолетов попали под арест из-за санкций. По словам Борисова, остальные самолеты находятся в российском реестре и застрахованы российскими страховщиками.
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