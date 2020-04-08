Российские компании начали переходить на четырехдневку

На четырехдневку временно перейдут нефтехимическая компания «Сибур», РЖД и метрополитен в Екатеринбурге, передает Ura.ru.

По словам партнера компании «Экопси консалтинг» Григория Финкельштейна, такая сокращенная неделя эквивалентна сокращению штата на 20 процентов. Изменение графика коснется в основном обслуживающего и офисного персонала.

По данным исследования Центра стратегических разработок (ЦСР), ведущего мониторинг состояния деловой среды в стране, каждая вторая компания в РФ собирается перевести сотрудников в неоплачиваемый отпуск в течение ближайшего месяца.



