Российские игровые компании заработали 206,7 млрд рублей
Выручка российских компаний, работающих в сфере видеоигр, в 2025 году составила 206,7 млрд рублей. Показатель заметно вырос: по сравнению с 2019 годом он увеличился в 3,6 раза, а относительно предыдущего года — на 16%, рассказали НСН в Агентстве креативных индустрий (АКИ) Москвы.
Основную часть доходов (свыше 50%) обеспечивают компании, которые занимаются разработкой и изданием игр. Остальные средства приходятся на четыре смежных сегмента. Так, разработчики игровых движков и инструментов, а также производители игровых консолей, комплектующих и периферийных устройств получили 37,2 млрд рублей. Доход киберспортивной индустрии (клубы, арены, турниры) достиг 31,5 млрд рублей. Платформы дистрибуции (магазины игр и приложений, сервисы облачного гейминга) заработали 17,2 млрд рублей, а технические операторы (обеспечение серверных мощностей, обработка платежей, рекламные и аналитические сервисы) — 14,2 млрд рублей.
Наиболее стремительный рост продемонстрировали платформы дистрибуции. Их выручка за шесть лет увеличилась с 0,3 млрд до 17,2 млрд рублей: с 2021 года показатель вырос в 11 раз, а за последний год — на 21%. Число таких платформ в России выросло с пяти в 2019 году до 14 в 2025‑м. Ключевым периодом для развития этого сегмента стал 2022 год — именно тогда начали активно развиваться российские площадки, включая VK Play и RuStore.
Киберспортивный сегмент за год показал рост на 22%, а с 2019 года его доходы увеличились в 2,4 раза. Параллельно выросло и количество профильных организаций: их число увеличилось почти вдвое — с 25 до 43.
Для поддержки столичных игровых студий АКИ создаёт Московский кластер видеоигр и анимации. За десять месяцев в него вошли 70 компаний — это каждая пятая видеоигровая и каждая четвёртая анимационная компания Москвы. В настоящее время резиденты кластера ведут работу более чем над 250 проектами. Площадка кластера, открывшаяся в ноябре 2025 года, занимает 55 тысяч квадратных метров.
Ранее исполнительный директор ИГРОПРОМ Юлия Тишина сказала НСН, что сегодня собрать прототип инди-игр можно за 400-800 тысяч рублей, когда как несколько лет назад для этого потребовалось бы 1,5-3 миллиона рублей.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Адвокат допустил, что пилот Flydubai избежит смертной казни за ЧП в небе
- Дошло до трагедии: Кто защитит Яхрому от грузовиков-убийц
- США против российского контроля: Какая судьба ждет армянские железные дороги
- Политолог Ткаченко рассказал, зачем Россия развивала БРИКС
- Компания рэпера Гуфа выплатит по иску РАО более 1,4 млн рублей
- Россиянам назвали оптимальные продукты для заедания тревоги
- Главы зарубежных стран поздравили Путина с днем рождения
- Топор Джека Николсона из фильма «Сияние» выставят на аукцион
- «Высасывают и выдаивают»: BadComedian ждет беды от слияния Paramount и Warner Bros
- «Мы на чеку»: Песков заявил, что РФ отслеживает планы по милитаризации Европы