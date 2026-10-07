Российские игровые компании заработали 206,7 млрд рублей

Основную часть доходов (свыше 50%) обеспечивают компании, которые занимаются разработкой и изданием игр. Остальные средства приходятся на четыре смежных сегмента. Так, разработчики игровых движков и инструментов, а также производители игровых консолей, комплектующих и периферийных устройств получили 37,2 млрд рублей. Доход киберспортивной индустрии (клубы, арены, турниры) достиг 31,5 млрд рублей. Платформы дистрибуции (магазины игр и приложений, сервисы облачного гейминга) заработали 17,2 млрд рублей, а технические операторы (обеспечение серверных мощностей, обработка платежей, рекламные и аналитические сервисы) — 14,2 млрд рублей.

Наиболее стремительный рост продемонстрировали платформы дистрибуции. Их выручка за шесть лет увеличилась с 0,3 млрд до 17,2 млрд рублей: с 2021 года показатель вырос в 11 раз, а за последний год — на 21%. Число таких платформ в России выросло с пяти в 2019 году до 14 в 2025‑м. Ключевым периодом для развития этого сегмента стал 2022 год — именно тогда начали активно развиваться российские площадки, включая VK Play и RuStore.

Киберспортивный сегмент за год показал рост на 22%, а с 2019 года его доходы увеличились в 2,4 раза. Параллельно выросло и количество профильных организаций: их число увеличилось почти вдвое — с 25 до 43.

Для поддержки столичных игровых студий АКИ создаёт Московский кластер видеоигр и анимации. За десять месяцев в него вошли 70 компаний — это каждая пятая видеоигровая и каждая четвёртая анимационная компания Москвы. В настоящее время резиденты кластера ведут работу более чем над 250 проектами. Площадка кластера, открывшаяся в ноябре 2025 года, занимает 55 тысяч квадратных метров.

Ранее исполнительный директор ИГРОПРОМ Юлия Тишина сказала НСН, что сегодня собрать прототип инди-игр можно за 400-800 тысяч рублей, когда как несколько лет назад для этого потребовалось бы 1,5-3 миллиона рублей.

