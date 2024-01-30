Российские банки заработали рекордные 3,3 трлн рублей в 2023 году

Российские банки заработали рекордные 3,3 трлн рублей в 2023 году, говорится в обзоре Центробанка о динамике развития банков.

Регулятор отметил, что прибыль нужно рассматривать вместе с итогами 2022 года, когда банки заработали всего 0,2 трлн рублей. Количество прибыльных банков за год снизилось до 219.

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Банк России ожидает прибыль банков в этом году на уровне 2,3-2,8 трлн рублей. Об этом сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов. Он отметил, что такие данные представлены с учетом того, что 2023 год «был в определенном смысле аномалией». Согласно данным ЦБ, банки заработали в прошлом году 3,3 трлн чистой прибыли, а в декабре получили 64 млрд рублей, что в четыре раза ниже результата ноября, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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