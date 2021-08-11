Российские банки вернули ставки по вкладам к допандемийному уровню

В августе ставки по депозитам в крупных банках начали расти, и практически вернулись к допандемийному уровню, следует из данных аналитической компании Frank RG.

После решения Банка России в июне о поднятии ключевой ставки на 1 п.п. ряд крупных банков в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики в июле подняли доходность сберегательных продуктов, передает РБК.

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Представители банков отметили, что уже сейчас некоторые из них готовы предложить клиентам доходность на уровне 7,5-8% при определенных условиях.

Ранее стало известно, что в России снизился средний размер ипотечного кредита. В июле он уменьшился примерно на 4% по сравнению с июнем — до 3 млн рублей. Это первое снижение показателя с ноября 2020. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй,

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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