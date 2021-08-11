Российские банки вернули ставки по вкладам к допандемийному уровню

В августе ставки по депозитам в крупных банках начали расти, и практически вернулись к допандемийному уровню, следует из данных аналитической компании Frank RG.

После решения Банка России в июне о поднятии ключевой ставки на 1 п.п. ряд крупных банков в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики в июле подняли доходность сберегательных продуктов, передает РБК.