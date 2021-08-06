Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени главу ВТБ Костина

Президент России Владимир Путин наградил президента-председателя правления банка ВТБ Андрея Костина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что глава ВТБ получил награду «за большой вклад в развитие и укрепление финансово-банковской системы Российской Федерации, многолетнюю добросовестную работу».

Костин был назначен президентом и председателем правления ВТБ (тогда - Внешторгбанка) в июне 2002 года. Также глава балка является членом его наблюдательного совета и председателем комитета по стратегии и корпоративному управлению.

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