Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени главу ВТБ Костина
Президент России Владимир Путин наградил президента-председателя правления банка ВТБ Андрея Костина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что глава ВТБ получил награду «за большой вклад в развитие и укрепление финансово-банковской системы Российской Федерации, многолетнюю добросовестную работу».
Костин был назначен президентом и председателем правления ВТБ (тогда - Внешторгбанка) в июне 2002 года. Также глава балка является членом его наблюдательного совета и председателем комитета по стратегии и корпоративному управлению.
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