В России уменьшился средний размер ипотеки
В России снизился средний размер ипотечного кредита. В июле он уменьшился примерно на 4% по сравнению с июнем — до 3 млн рублей. Это первое снижение показателя с ноября 2020. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй, передает РИА Новости.
Больше всего средний размер ипотечного кредита в прошлом месяце снизился в Татарстане, а также в Челябинской, Кемеровской, Саратовской, Нижегородской и областях.
В НБКИ добавили, что снижение среднего размера ипотеки связано с ужесточением условий программы льготного кредита и растущими ставками банков.
Ранее российский глава Владимир Путин на встрече с заводчанами в Башкирии рассказал о решении ввести льготную ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Президент отметил, что кабмин уже работает над соответствующим поручением.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 378 / сут.
Умерли
166 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+18 729 / сут.
- Число удаленных вакансий в службе занятости Москвы выросло на 70%
- В России уменьшился средний размер ипотеки
- Российские аналитики предупредили о повышении цен в августе на 6,4%
- Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от COVID-19
- В Краснодаре произошел пожар после взрыва газа в многоквартирном доме
- Росприроднадзор заявил об угрозе потери минеральных источников на Кавказе
- В Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России
- Постпред Крыма предупредил о подготовке Украиной серии провокаций
- В Нью-Йорке выявили новый штамм COVID-19 c летальностью до 82%
- Климатолог предрекла «адское» изменение климата на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru