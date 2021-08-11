В России уменьшился средний размер ипотеки

В России снизился средний размер ипотечного кредита. В июле он уменьшился примерно на 4% по сравнению с июнем — до 3 млн рублей. Это первое снижение показателя с ноября 2020. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй, передает РИА Новости.

Больше всего средний размер ипотечного кредита в прошлом месяце снизился в Татарстане, а также в Челябинской, Кемеровской, Саратовской, Нижегородской и областях.

В НБКИ добавили, что снижение среднего размера ипотеки связано с ужесточением условий программы льготного кредита и растущими ставками банков.

Ранее российский глава Владимир Путин на встрече с заводчанами в Башкирии рассказал о решении ввести льготную ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Президент отметил, что кабмин уже работает над соответствующим поручением.



