Выдача кредитных карт в России за май сократилась на 9%
За май 2024 года россияне оформили 2,17 миллиона кредитных карт, что на 9% меньше, чем в предыдущем месяце, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ).
Общая сумма оформленных карт составила почти 265 миллиардов рублей, в апреле этого года показатель составлял 287,09 миллиарда рублей. Наиболее часто в банк за кредитными картами обращались жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Свердловской области.
В годовом выражении выдача новых кредиток сократилась на 5%. При этом средний объем лимита увеличился на 2%, составив 122 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что за апрель 2024 года объем кредитных карт на руках россиян сократился на два миллиона рублей. Эксперты называли подобное падение рекордным для последних нескольких лет, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru