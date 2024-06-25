Кредиты банкротят: Рассрочка стала важным инструментом поддержки россиян

Сергей Крылов заявил НСН, что рассрочка позволяет гражданам не уйти совсем в «ноль» и выплачивать долг частично. 

Необходимо регулировать рынок рассрочек в России, так как этот инструмент сегодня становится важной поддержкой для граждан, которые не могут выполнять условия по кредиту, заявил генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов в разговоре с НСН.

Регулирование рынка рассрочки появится до конца года, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. Это соответствует поручению президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что необходимо выстроить защиту пользователя рассрочки на том уровне, на котором гарантированы права заемщика потребкредита.

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«Тут загадывать очень сложно, потому что подобная инициатива уже была, она какое-то время работала. Дело в том, что сейчас просрочки растут с большой скоростью, люди вынуждены идти на банкротства. Поэтому рассрочки должны предоставлять, потому что это гарантии кредиторов, что они хоть какие-то деньги будут получать. В противном случае отсутствие этих рассрочек ведет к негативному моменту, где возвратность фактически нулевая. Президент на законодательном уровне уже фактически заставляет кредиторов идти на рассрочки, потому что поддержка граждан сейчас очень важна», - объяснил он.

Крылов также рассказал, чем отличается рассрочка от кредита с точки зрения не только потребителя, но и кредитора.

«Рассрочка – это всегда история долгая, которая ничем не гарантирована. Важно понимать, что это инструмент, который позволяет не скатываться вниз совсем до нуля и какие-то свои обязательства все-таки выполнять. Если бы можно было сегодня достичь определенного гарантированного уровня заработка человеком, то рассрочки бы не работали для обычных граждан. Но для граждан это сегодня очень важный момент. Рассрочка – это тоже своего рода кредит, но другие условия, суть не меняется, меняется лишь доходность кредитора. За рассрочку платит обычно продавец, кредитор не проигрывает, при этом в сравнении с кредитом доходность меньше», - заключил собеседник НСН.

Ранее Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который позволит россиянам с 1 марта 2025 года устанавливать блокировку на заключение кредитных договоров с банками и микрофинансовыми организациями, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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