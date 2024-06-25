Кредиты банкротят: Рассрочка стала важным инструментом поддержки россиян

Необходимо регулировать рынок рассрочек в России, так как этот инструмент сегодня становится важной поддержкой для граждан, которые не могут выполнять условия по кредиту, заявил генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов в разговоре с НСН.

Регулирование рынка рассрочки появится до конца года, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. Это соответствует поручению президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что необходимо выстроить защиту пользователя рассрочки на том уровне, на котором гарантированы права заемщика потребкредита.