Кредиты банкротят: Рассрочка стала важным инструментом поддержки россиян
Сергей Крылов заявил НСН, что рассрочка позволяет гражданам не уйти совсем в «ноль» и выплачивать долг частично.
Необходимо регулировать рынок рассрочек в России, так как этот инструмент сегодня становится важной поддержкой для граждан, которые не могут выполнять условия по кредиту, заявил генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов в разговоре с НСН.
Регулирование рынка рассрочки появится до конца года, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка. Это соответствует поручению президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что необходимо выстроить защиту пользователя рассрочки на том уровне, на котором гарантированы права заемщика потребкредита.
«Тут загадывать очень сложно, потому что подобная инициатива уже была, она какое-то время работала. Дело в том, что сейчас просрочки растут с большой скоростью, люди вынуждены идти на банкротства. Поэтому рассрочки должны предоставлять, потому что это гарантии кредиторов, что они хоть какие-то деньги будут получать. В противном случае отсутствие этих рассрочек ведет к негативному моменту, где возвратность фактически нулевая. Президент на законодательном уровне уже фактически заставляет кредиторов идти на рассрочки, потому что поддержка граждан сейчас очень важна», - объяснил он.
Крылов также рассказал, чем отличается рассрочка от кредита с точки зрения не только потребителя, но и кредитора.
«Рассрочка – это всегда история долгая, которая ничем не гарантирована. Важно понимать, что это инструмент, который позволяет не скатываться вниз совсем до нуля и какие-то свои обязательства все-таки выполнять. Если бы можно было сегодня достичь определенного гарантированного уровня заработка человеком, то рассрочки бы не работали для обычных граждан. Но для граждан это сегодня очень важный момент. Рассрочка – это тоже своего рода кредит, но другие условия, суть не меняется, меняется лишь доходность кредитора. За рассрочку платит обычно продавец, кредитор не проигрывает, при этом в сравнении с кредитом доходность меньше», - заключил собеседник НСН.
Ранее Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который позволит россиянам с 1 марта 2025 года устанавливать блокировку на заключение кредитных договоров с банками и микрофинансовыми организациями, передает «Радиоточка НСН».
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