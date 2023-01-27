Российские банки в 2022 году получили 203 млрд рублей прибыли

Российский банковский сектор в 2022 году смог компенсировать убытки первого полугодия и выйти в прибыль, которая составила 203 миллиарда рублей, следует из данных ЦБ.

При этом сообщается, что по сравнению с рекордным результатом 2021 года (2,4 трлн руб.) прибыль кредитных организаций упала в 11,8 раза. Регулятор отмечает, что не все банки смогли отыграть потери начала года.