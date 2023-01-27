Российские банки в 2022 году получили 203 млрд рублей прибыли

Российский банковский сектор в 2022 году смог компенсировать убытки первого полугодия и выйти в прибыль, которая составила 203 миллиарда рублей, следует из данных ЦБ.

При этом сообщается, что по сравнению с рекордным результатом 2021 года (2,4 трлн руб.) прибыль кредитных организаций упала в 11,8 раза. Регулятор отмечает, что не все банки смогли отыграть потери начала года.

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Ранее сообщалось, что Евросоюз может временно задействовать не менее 33,8 млрд евро активов Банка России для помощи в оплате восстановления Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, юридическая служба ЕС уведомила, что сообщество имеет такие полномочия. При этом необходимо, чтобы активы не были экспроприированы, также следует выполнить ряд условий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФинансыБанки
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