Названы последствия ухода из России производителей терминалов
Заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко сказал НСН, что платежи по QR-кодам постепенно будут заменять POS-терминалы.
Уход крупнейшего производителя терминалов для приема карт к оплате из России только ускорит развитие платежей по QR-коду, заявил заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко в эфире НСН.
Ранее стало известно, что один из крупнейших производителей терминалов для приема карт к оплате может уйти из России в марте этого года. Речь о компании Ingenico, на устройства которой приходится 50% работающих в России POS-терминалов, у компании значительные доли среди терминалов Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка. Пушко отметил, что это решение не станет «трагедией» для российского рынка.
«Да, конечно, POS -терминалы это пока основная технология по приему банковских карт в торговых точках, но она не единственная. Сейчас развиваются и другие технологии, основанные на Pay – SberPay, Mir Pay, они набирают обороты. Сейчас такой остроты, как могло быть пять лет назад, это решение не вызовет. Я думаю, что с развитием новых форм приема карт, терминалы будут освобождаться. Прием оплаты через систему быстрых платежей для торговых точек более выгоден с экономической точки зрения. Трагедии здесь никакой нет, дистанционная оплата будет развиваться», - рассказал он.
Также собеседник НСН заметил, что у банков есть определенный резерв терминалов, плюс эти устройства не часто ломаются, а при необходимости можно будет покупать недостающие POS-терминалы за границей.
«POS-терминалы – это достаточно простое устройство и надежное, нет необходимости, условно говоря, раз в месяц брать их на какое-то обслуживание и прочее. POS-терминалы ломаются реже, чем банкоматы, а банкоматы – это тоже достаточно отработанная технология. Плюс у банков есть резерв, если у них сто терминалов, это не значит, что все сто стоят в торговых точках. Никто не закрывал границы, мы сможем там покупать недостающие терминалы», - объяснил Пушко.
Ранее сообщалось, что Сбербанк зарегистрировал собственное ПО для банкоматов. Новое ПО позволяет управлять банкоматами, системой электронной очереди, электронными кассирами, депозитными машинами. Разработка функционирует под управлением различных операционных систем, в том числе Linux.
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