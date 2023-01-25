Названы последствия ухода из России производителей терминалов

Уход крупнейшего производителя терминалов для приема карт к оплате из России только ускорит развитие платежей по QR-коду, заявил заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко в эфире НСН.

Ранее стало известно, что один из крупнейших производителей терминалов для приема карт к оплате может уйти из России в марте этого года. Речь о компании Ingenico, на устройства которой приходится 50% работающих в России POS-терминалов, у компании значительные доли среди терминалов Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка. Пушко отметил, что это решение не станет «трагедией» для российского рынка.



«Да, конечно, POS -терминалы это пока основная технология по приему банковских карт в торговых точках, но она не единственная. Сейчас развиваются и другие технологии, основанные на Pay – SberPay, Mir Pay, они набирают обороты. Сейчас такой остроты, как могло быть пять лет назад, это решение не вызовет. Я думаю, что с развитием новых форм приема карт, терминалы будут освобождаться. Прием оплаты через систему быстрых платежей для торговых точек более выгоден с экономической точки зрения. Трагедии здесь никакой нет, дистанционная оплата будет развиваться», - рассказал он.