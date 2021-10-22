Набиуллина не исключила, что ключевая ставка может превысить 8%
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что совет директоров регулятора рассматривал вариант повышения ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов, сообщает ТАСС.
По её мнению, говорить об окончании цикла ужесточения денежно-кредитной политики пока рано. Кроме того, она не исключила, что в декабре текущего года ключевая ставка может быть повышена на 1%, то есть более до 8,5%.
«Что касается ставки - действительно, мы не исключаем и дальше стандартных шагов, 100 базисных пунктов», - заключила глава ЦБ РФ.
Ранее ЦБ РФ в шестой раз за 2021 год поднял ключевую ставку, повысив её на 0,75% - до 7,5% годовых.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,2 млн+37 141 / сут.
Умерли
228 тыс.+1 064 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 453 / сут.
- Набиуллина не исключила, что ключевая ставка может превысить 8%
- Более 20 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы
- Голикова заявила, что ситуация с COVID-19 осложнилась в 14 регионах РФ
- Собянин открыл Центр амбулаторной онкологической помощи в Донском районе
- В России запустили чат-боты для жалоб и обращений к властям
- СМИ: хакеры взломали социальную сеть Дональда Трампа
- В московском кафе три человека отравились алкоголем
- Температура в Москве за полчаса «рухнула» на семь градусов
- СМИ: в Швеции застрелили рэпера Эйнара
- Главным тренером сборной России по баскетболу стал Зоран Лукич
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru