Набиуллина не исключила, что ключевая ставка может превысить 8%

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что совет директоров регулятора рассматривал вариант повышения ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов, сообщает ТАСС.

По её мнению, говорить об окончании цикла ужесточения денежно-кредитной политики пока рано. Кроме того, она не исключила, что в декабре текущего года ключевая ставка может быть повышена на 1%, то есть более до 8,5%.

«Что касается ставки - действительно, мы не исключаем и дальше стандартных шагов, 100 базисных пунктов», - заключила глава ЦБ РФ.

Ранее ЦБ РФ в шестой раз за 2021 год поднял ключевую ставку, повысив её на 0,75% - до 7,5% годовых.

