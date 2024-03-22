Российские банки подняли лимиты по кредиткам впервые с осени

Средний размер лимита по новым кредитным картам в феврале 2024 года увеличился до 96,6 тысячи рублей впервые с осени, пишет РБК со ссылкой на данные статистики бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

Этот показатель падал четыре месяца подряд, потеряв за этот период 12,2% от пикового значения.