Российские банки подняли лимиты по кредиткам впервые с осени

Средний размер лимита по новым кредитным картам в феврале 2024 года увеличился до 96,6 тысячи рублей впервые с осени, пишет РБК со ссылкой на данные статистики бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

Этот показатель падал четыре месяца подряд, потеряв за этот период 12,2% от пикового значения.

«Мощный игрок»: Клиенты получат «плюшки» от объединения «Тинькофф» и Росбанка

Всего в феврале российские банки оформили физическим лицам 2,08 миллиона кредитных карт с совокупным лимитом 200,8 миллиарда рублей.

В 40% случаев россияне обращаются к мирозаймам, чтобы получить деньги до зарплаты, говорится в исследовании аналитического центра «Банки.ру». Наиболее востребованными являются займы до 10 тысяч рублей. Реже всего обращаются за микрозаймом на сумму более 50 тысяч рублей.

По данным издания, 12% опрошенных берут микрозаймы для покупки лекарств и оплаты лечения. Еще 11% респондентов одалживают деньги для погашения уже имеющихся долговых обязательств. Также 10% россиян используют микрокредиты для оплаты повседневных расходов, а около 9% тратят деньги на ремонт, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:БанкиКредиты

Горячие новости

Все новости

партнеры