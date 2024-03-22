Российские банки подняли лимиты по кредиткам впервые с осени
Средний размер лимита по новым кредитным картам в феврале 2024 года увеличился до 96,6 тысячи рублей впервые с осени, пишет РБК со ссылкой на данные статистики бюро кредитных историй «Скоринг бюро».
Этот показатель падал четыре месяца подряд, потеряв за этот период 12,2% от пикового значения.
Всего в феврале российские банки оформили физическим лицам 2,08 миллиона кредитных карт с совокупным лимитом 200,8 миллиарда рублей.
В 40% случаев россияне обращаются к мирозаймам, чтобы получить деньги до зарплаты, говорится в исследовании аналитического центра «Банки.ру». Наиболее востребованными являются займы до 10 тысяч рублей. Реже всего обращаются за микрозаймом на сумму более 50 тысяч рублей.
По данным издания, 12% опрошенных берут микрозаймы для покупки лекарств и оплаты лечения. Еще 11% респондентов одалживают деньги для погашения уже имеющихся долговых обязательств. Также 10% россиян используют микрокредиты для оплаты повседневных расходов, а около 9% тратят деньги на ремонт, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru