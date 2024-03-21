«Мощный игрок»: Клиенты получат «плюшки» от объединения «Тинькофф» и Росбанка
Евгений Коган заявил НСН, что обе структуры откроют для себя новые возможности на рынке, в наибольшем выигрыше будет Владимир Потанин.
Объединение Тинькофф-банка и Росбанка позволит компаниям войти в первую пятерку российских банков, а бизнес и клиенты получат дополнительные «плюшки», заявил финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в беседе с НСН.
«Интеррос» поддержал предложение по интеграции Тинькофф-банка и Росбанка в единую группу, заявил владелец компании Владимир Потанин. Оба банка сохранят лицензии, бренды и команды. «Интеррос» является крупнейшим акционером Росбанка и «ТКС Холдинга» (контролирует Тинькофф-банк).
«И тому, и другому банку это может быть выгодно, но еще больше выгодно хозяину – Потанину. Дело в том, что объединение банков подразумевает серьезную экономию на затратах – это первое. А второе – создается мощный игрок, который будет входить в первую пятерку российских банков, а здесь размер имеет значение. Российская банковская система будет сейчас укрупняться, создание такого игрока – это очень серьезный момент», - отметил он.
При этом финансист признал, что все подводные камни объединения проявятся только спустя время.
«Третий момент – мощный эффект синергии. Эти банки специализируются каждый на своем сегменте. «Тинькофф» - это, прежде всего, работа с финансами фондового рынка, Росбанк – это обслуживание крупных вип-клиентов. Возникает игрок, который будет работать на всех площадках профессионально. Взаимная экспертиза очень полезна. В объединении всегда есть подводные камни, о которых мы узнаем только со временем. Это всегда объединение разных команд, объединение разной энергетики бизнеса, разной системы работы. Это очень сложный процесс», - добавил Коган.
Для пользователей существенных изменений не последует, клиенты получат «плюшки» сразу двух банков, отметил он.
«Не думаю, что для пользователей банка что-то существенно поменяется. Клиенты Росбанка, скорее всего, получат какие-то моменты, которые предложит «Тинькофф», а клиенты «Тинькоффа» получат дополнительные плюшки от Росбанка. Я не думаю, что это закат для Росбанка, любой бизнес – это живой организм, который меняется. Даже если он потом будет называться как-то иначе, какая разница? Дополнительные же возможности банк получит. А сейчас бренды сохраняют», - заключил собеседник НСН.
«Тинькофф» ранее объявил, что намерен созвать собрание акционеров для решения вопроса о дополнительной эмиссии акций для покупки Росбанка. Ее объем может составить около 445 миллиардов рублей (130 миллионов акций по цене в 3,4 тысячи рублей за бумагу), передает «Радиоточка НСН».
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