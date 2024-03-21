«Мощный игрок»: Клиенты получат «плюшки» от объединения «Тинькофф» и Росбанка

Объединение Тинькофф-банка и Росбанка позволит компаниям войти в первую пятерку российских банков, а бизнес и клиенты получат дополнительные «плюшки», заявил финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в беседе с НСН.

«Интеррос» поддержал предложение по интеграции Тинькофф-банка и Росбанка в единую группу, заявил владелец компании Владимир Потанин. Оба банка сохранят лицензии, бренды и команды. «Интеррос» является крупнейшим акционером Росбанка и «ТКС Холдинга» (контролирует Тинькофф-банк).