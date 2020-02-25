Российские банки откажутся от бумажных договоров

В частности, о готовности полностью отказаться от бумажных договоров заявили Сбербанк, ВТБ, Альф-банк, Райффейзенбанк, Промсвязьбанк, МУБ, «Открытие», Почта-банк, банк «Санкт-Петербург», РНКБ и ОТП банк. По словам представителей кредитных организаций, переход на электронную форму договора будет удобнее для клиента за счет сокращения времени на печать, подписание каждой страницы договора и ожидания заверения со стороны контролера. Кроме того, сократится время оформления заема и получения денежных средств: если раньше этот процесс мог занимать несколько дней, теперь вся процедура займет считанные минуты.

Президеент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в рамках пресс-конференции НСН предостерег россиян от разглашения своих паролей и других данных для доступа к банковским счетам.

«Самый простой барьер на пути мошенников – здравый смысл. Первое правило наряду с этим – если вам позвонили и сослались на банк, попросите представиться и попросите перезвонить им сами. Обратная связь очень важна. Но это тоже не стопроцентная гарантия от хищения. Главное, чем нужно руководствоваться в такой ситуации – что нельзя называть свои пароли, коды и так далее. В противном случае это напоминает ситуацию, когдла к вам на улице подходят люди, представляются сотрудниками ЖЭКа, предлагают поменять трубы, а вы даете им ключи от квартиры», - заявил он.

