Российские банки начали понижать ставки по рублевым вкладам

Некоторые российские банки приняли решение снизить ставки по рублевым вкладам после значительного повышения в начале месяца. Об этом свидетельствуют данные мониторинга маркетингового агентства Marcs, передает ТАСС.

Сообщается, что ВТБ и Сбербанк понизили ставки на несколько процентных пунктов.

Так, Сбербанк принял решение понизить ставки по рублевым вкладам на три-шесть месяцев: по управляемому вкладу до 7-14%, по закрытому вкладу до 10-18%.

При этом банки начинают понижать ставки и по валютным вкладам – об такой мере заявили Альфа-банк, МКБ, Совкомбанк и «Открытие».

«Давайте без иллюзий»: Что экономисты советуют россиянам в кризис

Более 60% россиян ничего не делали со своими финансовыми накоплениями в период конца февраля-начала марта. Такие результаты опроса приводит аналитический центр НАФИ.

В аналитическом центре также отметили, что «самыми популярными шагами стали снятие наличных рублей в банке (16%), открытие банковских вкладов по повышенным ставкам (12%), а также приобретение иностранной валюты для хранения в наличном виде (5%) и покупка золота (5%)».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:ДеньгиВкладыБанки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры