Российские банки начали понижать ставки по рублевым вкладам

Некоторые российские банки приняли решение снизить ставки по рублевым вкладам после значительного повышения в начале месяца. Об этом свидетельствуют данные мониторинга маркетингового агентства Marcs, передает ТАСС.

Сообщается, что ВТБ и Сбербанк понизили ставки на несколько процентных пунктов.

Так, Сбербанк принял решение понизить ставки по рублевым вкладам на три-шесть месяцев: по управляемому вкладу до 7-14%, по закрытому вкладу до 10-18%.

При этом банки начинают понижать ставки и по валютным вкладам – об такой мере заявили Альфа-банк, МКБ, Совкомбанк и «Открытие».