Российские банки начали понижать ставки по рублевым вкладам
Некоторые российские банки приняли решение снизить ставки по рублевым вкладам после значительного повышения в начале месяца. Об этом свидетельствуют данные мониторинга маркетингового агентства Marcs, передает ТАСС.
Сообщается, что ВТБ и Сбербанк понизили ставки на несколько процентных пунктов.
Так, Сбербанк принял решение понизить ставки по рублевым вкладам на три-шесть месяцев: по управляемому вкладу до 7-14%, по закрытому вкладу до 10-18%.
При этом банки начинают понижать ставки и по валютным вкладам – об такой мере заявили Альфа-банк, МКБ, Совкомбанк и «Открытие».
Более 60% россиян ничего не делали со своими финансовыми накоплениями в период конца февраля-начала марта. Такие результаты опроса приводит аналитический центр НАФИ.
В аналитическом центре также отметили, что «самыми популярными шагами стали снятие наличных рублей в банке (16%), открытие банковских вкладов по повышенным ставкам (12%), а также приобретение иностранной валюты для хранения в наличном виде (5%) и покупка золота (5%)».
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