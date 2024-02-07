Российские автозаводы сократили производство на фоне падения спроса

Автопроизводители решили снизить объемы выпуска автомобилей из-за падения спроса, пишет «Интерфакс» со ссылкой на опрос Волго-Вятского управления Банка России.

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Загрузка мощностей на автопроизводствах в Самарской, Нижегородской и Ульяновской областях сократилась впервые за последние 1,5 года. Падение спроса стало одной из причин снижения производства в легковом и коммерческом сегментах, говорится в заявлении.

Также автопроизводители указали на нехватку запчастей для легковых автомобилей.

В конце январе на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге произвели первую партию автомобилей бренда Xcite. Продажи начнутся весной 2024 года, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Бабушкин
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