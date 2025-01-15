Пушилин: В Донецке построят новый аэропорт

По его словам, работы на объекте начнутся уже в этом году.

«Начнем подготовительные работы для строительства на месте разрушенных противником стен новых воздушных ворот и возвращения Донецку статуса ключевого транспортного узла», - написал он.

Глава ДНР подчеркнул, что новая воздушная гавань станет символом восстановления всей республики, который нанесет психологический удар по врагу.

Ранее Пушилин заявил, что восстановление Донецка и Макеевки начнут в 2025 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

