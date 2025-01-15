При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали три человека
Три человека пострадали в результате пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы.
По данным МЧС, возгорание зафиксировали в 47-этажном доме на Новодмитровской улице на шестом этаже. Восемь человек самостоятельно покинули этаж. Пожар ликвидировали.
Позже в прокуратуре Москвы указали, что в результате ЧП есть пострадавшие. Их доставили в медучреждения. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, при пожаре пострадали двое взрослых и ребенок.
Установление обстоятельств ЧП и процессуальную проверку по данному факту контролирует Останкинская межрайонная прокуратура.
Ранее на юге Москвы во 2-м Варшавском проезде загорелся металлический ангар, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru