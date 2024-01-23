Шапша: Бывший завод Volkswagen в Калуге возобновит работу в первой половине 2024 года

Производство на бывшем автозаводе компании Volkswagen в Калуге возобновят в первой половине 2024 года. Об этом заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Бывшие заводы Volkswagen, Peugeot и Volvo возобновят работу в Калужской области

«Volkswagen запустится в первом полугодии текущего года», — цитирует главу региона РИА Новости.

Шапша подчеркнул, что вся необходимая работа уже проведена.

Ранее вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что производство на бывшем заводе Volkswagen под Калугой планируют возобновить в первом полугодии 2024 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Министр напомнил, что предприятие перешло в собственность российской компании «Арт-Финанс».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ПроизводствоКалужская ОбластьЗаводVolkswagen

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