Умер актер из сериала «Мент в законе» Олег Бойко

Российский актер Олег Бойко умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на двоюродную сестру артиста Варвару.

Бойко ушел из жизни 12 января.

Как отметила собеседница издания, актер перенес операцию на сердце, вмешательство прошло неудачно.

«Ставили шунт. Около месяца он был в реанимации больницы 67», – рассказала Варвара.

Олег Бойко родился в 1967 году, учился в Горьковском высшем военном училище тыла, Ярославском театральном институте имени Волкова, академии имени Плеханова. Актер служил в Рыбинском театре драмы и снимался в кино и сериалах. Бойко появился в нескольких десятках проектов, в их числе «Мент в законе-8», «Морозов», «Пятницкий. Глава третья», «Особый случай».

Ранее в возрасте 72 лет умер актер, заслуженный артист России Михаил Левченко, напоминает RT.

