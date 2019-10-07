Российские авиакомпании попросили у кабмина 30 млрд рублей

Перевозчики, в частности, снизить планку демпфера, то есть выделения компенсаций в случае резких скачков стоимости авиакеросина с 48,3 тыс. рублей до 40 тыс. рублей за тонну топлива. Таким образом компании планируют получить 8-9 млрд бюджетных рублей.

Также компании просят выделить им единовременно 23 млрд рублей в счет компенсации от прошлогодних убытков, сообщает Ura.ru.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание на рост стоимости авиаперелетов внутри страны, которые опережают инфляцию. По итогам первого полугодия 2019 года тарифы выросли на 7 процентов, до конца года ожидается подорожание до 9-10 процентов.

