Российские авиакомпании попросили у кабмина 30 млрд рублей
В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) представили вице-премьеру России Максиму Акимову и главе Минтранса Евгению Дитриху два варианта сдерживания цен на билеты, при этом оба требуют финансовых вливаний из бюджета, сообщают «Известия».
Перевозчики, в частности, снизить планку демпфера, то есть выделения компенсаций в случае резких скачков стоимости авиакеросина с 48,3 тыс. рублей до 40 тыс. рублей за тонну топлива. Таким образом компании планируют получить 8-9 млрд бюджетных рублей.
Также компании просят выделить им единовременно 23 млрд рублей в счет компенсации от прошлогодних убытков, сообщает Ura.ru.
Ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание на рост стоимости авиаперелетов внутри страны, которые опережают инфляцию. По итогам первого полугодия 2019 года тарифы выросли на 7 процентов, до конца года ожидается подорожание до 9-10 процентов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Данные миллионов абонентов «Билайна» слили в сеть
- Рада обозначила «красные линии» в предоставлении особого статуса Донбассу
- СМИ узнали о попытке США сместить руководство «Нафтогаза»
- Трамп потребовал объявить импичмент объявившей ему импичмент Пелоси
- Новости за ночь: СМИ подсчитали число танков у России и НАТО
- Россия обогнала НАТО по количеству танков
- Шойгу вывез Путина в тайгу накануне его для рождения
- Составлен рейтинг городов-лидеров по уровню зарплат
- Покрас Лампас восстановил в Екатеринбурге испорченный «Супрематический крест»