Российская нефть подешевела на 4,7%

Российская нефть марки Urals подешевела на 4,7% — в августе 2024 года она стоила $70,27 за баррель (против $73,73 в августе 2023 года). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Минэкономразвития.

Цена нефти Brent опустилась ниже $73 впервые с декабря 2023 года

При этом по отношению к июлю текущего года Urals упала в цене на 5,1%.

Эксперты объясняют тенденцию резким снижением стоимости контракта на поставку эталонной североморской нефти Brent до минимальных значений с декабря прошлого года.

Ранее директор по коммуникациям BitRiver, экономист Андрей Лобода заявил, что цены на нефть до конца 2024 года вряд ли упадут ниже $70 за баррель марки Brent.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:ЭкономикаЦена На Нефть

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