Российская нефть подешевела на 4,7%

При этом по отношению к июлю текущего года Urals упала в цене на 5,1%.

Эксперты объясняют тенденцию резким снижением стоимости контракта на поставку эталонной североморской нефти Brent до минимальных значений с декабря прошлого года.

Ранее директор по коммуникациям BitRiver, экономист Андрей Лобода заявил, что цены на нефть до конца 2024 года вряд ли упадут ниже $70 за баррель марки Brent.

