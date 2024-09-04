Экономист: Цена на нефть вряд ли опустится ниже $70 за баррель
Цены на нефть до конца 2024 года вряд ли упадут ниже $70 за баррель марки Brent, заявил директор по коммуникациям BitRiver, экономист Андрей Лобода. Его слова приводит «Газета.Ru».
Он отметил, что цена на нефть до конца 2024 года может варьироваться в пределах $70-90 за баррель Brent. При этом в западных странах спрос на нефть падает из-за высокой стоимости, а в Азии все еще высокий, поэтому сильного снижения в цене ждать не стоит.
По словам Лободы, цена на топливо падает в связи с заявлением ОПЕК+ о том, что организация намерена начать увеличение добычи нефти с октября 2024 года. Поэтому рынок опасается профицита.
Ранее Лобода рассказал, что доллар по 100 рублей более выгоден для российских заемщиков, чем для банков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru