Экономист: Цена на нефть вряд ли опустится ниже $70 за баррель

Он отметил, что цена на нефть до конца 2024 года может варьироваться в пределах $70-90 за баррель Brent. При этом в западных странах спрос на нефть падает из-за высокой стоимости, а в Азии все еще высокий, поэтому сильного снижения в цене ждать не стоит.

По словам Лободы, цена на топливо падает в связи с заявлением ОПЕК+ о том, что организация намерена начать увеличение добычи нефти с октября 2024 года. Поэтому рынок опасается профицита.

Ранее Лобода рассказал, что доллар по 100 рублей более выгоден для российских заемщиков, чем для банков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



