Цена нефти Brent опустилась ниже $73 впервые с декабря 2023 года

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $73 за баррель впервые с конца 2023 года, следует из данных биржи ICE.

В 10:23 мск ноябрьские фьючерсы на это сырье подешевели более чем на процент, до $72,89 за баррель. Стоимость Brent упала ниже отметки в $73 впервые с 13 декабря прошлого года.

Кроме того, на торгах снизилась цена на фьючерсы WTI с поставкой в октябре. Баррель этого сырья подешевел до $69,41.

Ранее цена на нефть Brent опустилась ниже $75. Как отметил руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT, основной причиной падения стоимости сырья стало устойчивое ослабление спроса Китая на энергоносители.

