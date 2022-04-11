Российская компания «Алроса» признала дефолт
После попадания в списки санкций Великобритании и США российская алмазодобывающая компания «Алроса» признала невозможность выплаты в срок купона по долларовым еврооблигациям с погашением в 2024 году. Об этом сообщается на сайте предприятия.
Отмечается, что по графику компания должна была рассчитаться по купону 9 апреля. Так, «Алроса» сейчас ищет пути для погашения задолженности.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что антироссийские санкции не оказали желаемого эффекта.
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