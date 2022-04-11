Российская компания «Алроса» признала дефолт

После попадания в списки санкций Великобритании и США российская алмазодобывающая компания «Алроса» признала невозможность выплаты в срок купона по долларовым еврооблигациям с погашением в 2024 году. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Канада ввела санкции против предприятий российского оборонного сектора

Отмечается, что по графику компания должна была рассчитаться по купону 9 апреля. Так, «Алроса» сейчас ищет пути для погашения задолженности.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что антироссийские санкции не оказали желаемого эффекта.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:СанкцииДефолтРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры