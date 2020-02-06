Риелторы опровергли слова сенатора Лисовского о подорожании жилья на 25%
Вице-президент Российской гильдии риелторов в эфире НСН заявил, что рост цен на рынке недвижимости не превысит инфляцию в 2020 году.
В Совфеде спрогнозировали рост стоимости недвижимости в России на 25% в течение ближайших двух лет. Среди факторов, которые этому будут способствовать, называются эскроу-счета, на которых застройщик обязан иметь 30-40% от стоимости проекта; задержки переводов через банк в несколько недель; а также монополизация рынка недвижимости. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на заместителя председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.
Не согласился с сенатором вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. В беседе с НСН он заявил, что повышение цен на рынке недвижимости не превысит 3-4%.
«Говорить о том, что цены вырастут, мягко говоря, преждевременно. С моей точки зрения, рост выше, чем инфляционный - в пределах от 3 до 5 процентов в течение 2020 года - не произойдет на рынке недвижимости в целом, соответственно и на рынке новостроек», - сказал Апрелев.
Собеседник НСН отметил сбалансированность цен на рынке недвижимости.
«Нужно понимать, что на рынке сделок в городах миллионниках России новостройки составляют от 15 до 30 процентов, все остальное это вторичный рынок. А для того чтобы на первичном рынке были сделки, нужно чтобы этот рынок конкурировал с вторичным рынком. Если бы не было бы вообще вторичного рынка, то, возможно, можно было бы апеллировать вопросами и какими-то соображениями по возможному удорожанию - если бы это была закрытая система продаж. Но у нас открытый рынок, есть вторичный рынок жилья, есть инструментарий строительства загородного жилья, который тоже является конкурентоспособным. Также еще одна важная составляющая в снижении потенциальной стоимости строящегося жилья это стоимость земельных участков. На сегодняшний момент их стоимость составляет от 15 до 50 процентов от стоимости будущей недвижимости. И в этом смысле ключевым фактором снижения затрат должна стать именно стоимость земли на первичном рынке, не говоря уже о покупательском спросе, который сейчас определяется отсутствием роста доходов населения. Спрос сегодня можно обеспечить только снижением ставки по ипотеке, если это будет происходить, то спрос можно будет удержать хотя бы на уровне 2019 года. Также у застройщиков есть такая составляющая как доходность, она тоже, как правило, является определенной подушкой по каждому из проектов, которая может снизиться, чтобы продать эту недвижимость», - пояснил свою позицию вице-президент Российской гильдии риелторов.
Ранее глaвa ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рaсскaзaлa, что снижение ипотечных ставок до уровня в 7-8% годовых вполне возможно. В свою очередь, экономисты и банкиры в эфире НСН призвали не радоваться снижению ипотечной ставки.
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