Риелторы опровергли слова сенатора Лисовского о подорожании жилья на 25%

В Совфеде спрогнозировали рост стоимости недвижимости в России на 25% в течение ближайших двух лет. Среди факторов, которые этому будут способствовать, называются эскроу-счета, на которых застройщик обязан иметь 30-40% от стоимости проекта; задержки переводов через банк в несколько недель; а также монополизация рынка недвижимости. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на заместителя председателя комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский.

Не согласился с сенатором вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. В беседе с НСН он заявил, что повышение цен на рынке недвижимости не превысит 3-4%.

«Говорить о том, что цены вырастут, мягко говоря, преждевременно. С моей точки зрения, рост выше, чем инфляционный - в пределах от 3 до 5 процентов в течение 2020 года - не произойдет на рынке недвижимости в целом, соответственно и на рынке новостроек», - сказал Апрелев.

Собеседник НСН отметил сбалансированность цен на рынке недвижимости.