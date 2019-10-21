Риелторы усомнились в обещанной ипотеке под 1%

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил о том, что банк намерен выдавать ипотечные кредиты по ставке от 1% годовых для новостроек, строительство которых финансируется через эскроу-счета, сообщает «Интерфакс». Ожидается, что это поможет увеличить спрос на менее ликвидные квартиры, например, с большой площадью.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в интервью НСН, комментируя заявление Попова, заявил, что банки могут пойти на снижение ставок для популяризации эскроу-счетов.

«Это результат ситуации, в которой оказались застройщики. Эскроу-счета не востребованы людьми, естественно, с учетом того, что это достаточно прозрачный инструментарий для анализа инвестиционного кредитования, банки, похоже, готовы снизить ставку по ипотеке, чтобы повысить ликвидность новостроек», – сказал он.