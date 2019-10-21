Риелторы усомнились в обещанной ипотеке под 1%
Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев прокомментировал НСН заявление «Сбербанка» о существенном снижении ставок по жилищным кредитам.
Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил о том, что банк намерен выдавать ипотечные кредиты по ставке от 1% годовых для новостроек, строительство которых финансируется через эскроу-счета, сообщает «Интерфакс». Ожидается, что это поможет увеличить спрос на менее ликвидные квартиры, например, с большой площадью.
Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в интервью НСН, комментируя заявление Попова, заявил, что банки могут пойти на снижение ставок для популяризации эскроу-счетов.
«Это результат ситуации, в которой оказались застройщики. Эскроу-счета не востребованы людьми, естественно, с учетом того, что это достаточно прозрачный инструментарий для анализа инвестиционного кредитования, банки, похоже, готовы снизить ставку по ипотеке, чтобы повысить ликвидность новостроек», – сказал он.
Собеседник НСН также отметил, что вызывает сомнение возможность выдачи кредита по ставке, которая ниже ставки рефинансирования ЦБ.
«Тема непростая. Я не знаю про 1%, потому что в случае если банк выдает по ставке ниже ставки рефинансирования, то могут возникнуть дополнительные налоги либо у банка, либо у заемщика, которые появляются в связи с пониженной ставкой. Пока непонятно, какие здесь налоговые последствия могут возникнуть», - отметил Апрелев.
Напомним, с 1 июля 2019 года застройщик, реализующий квартиры на стадии строительства, не могут тратить деньги покупателей до ввода жилого комплекса в эксплуатацию. Полученные деньги застройщик обязан держать на специальном эскроу-счете.
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