России предрекли ухудшения в экономике
Техническая рецессия, которая ожидалась в сфере экономики лишь к 2021 году, может наступить в России уже в этом году, сообщает Ura.ru.
Согласно данным федеральной службы государственной статистики, результаты первого квартала этого года показали, что рост ВВП России был на уровне 0,5 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты уточняют, что рост экономики стал возможен лишь за счет успеха крупных предприятий, а также госсектора. В частности, сообщается, что в секторе малого и среднего бизнеса активность заметно снизилась. По мнению авторов документа, этот спад начался еще в августе прошлого года.
Ранее стало известно, что рaзрыв в уровнях доходов между сaмыми высокооплaчивaемыми и низкооплaчивaемыми рaботникaми в России сокрaтился с 34 до 13 рaз. Экономист Никита Кричевский в эфире НСН заявил, что результаты исследования, представленные Российского экономического университетa имени Плехaновa, политизированы и некорректны.
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