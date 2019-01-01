Экономика

Экономист рассказал, откуда у россиян «свободные деньги»

22 июля21:25
Алина Потёмкина

Никита Кричевский заявил НСН, что исследование «Ромир» мало чем отличается от отчётов Росстата. 

У россиян прибавилось «свободных денег». К такому выводу пришли эксперты исследовательского холдинга «Ромир». Отмечается, что за месяц и за год в бюджете россиян свободных средств прибавилось сразу более чем на 11%. В среднем в разряде свободных оказались порядка 33,1 тысяч рублей.

Попыткой выслужиться назвал исследование холдинга в эфире НСН экономист Никита Кричевский.

«Совершенно очевидно, что “Ромир” хочет выслужиться перед властью и делает это топорно, не глядя правде в глаза. Он говорит о том, что у кого-то денег осталось больше, они якобы работали более продуктивно, у кого-то осталось меньше, но в среднем по больнице количество свободных денег стало больше. А это значит, что ситуация в экономике страны улучшается, жизненный уровень растёт, отпускные у россиян присутствуют, и они могут себе позволить себе отдыхать на любых курортах, естественно, в пределах тех 30 с небольшим тысяч, о которых заявляет “Ромир”», — заявил Кричевский.

Экономист: Увеличение среднего чека еще не говорит о росте благосостояния

На самом же деле, по его словам, ни о каком реальном увеличении доходов россиян речи быть не может. Но рисовать картину «средней температуры по больнице» принято у многих исследователей, отметил экономист.

«Вслед за Росстатом “Ромир” определяет среднюю температуру по больнице. У кого-то по итогам месяца осталось 100 тысяч, у кого-то ноль. Если брать двоих и разделить 100 на два, мы получим 50 — приблизительно по такой схеме “Ромир” и высчитал, что у россиян в среднем за истекший месяц остались на руках какие-то свободные деньги. Если подходить с точки зрения Росстата и определения тенденции реальных доходов населения, то совершенно очевидно, что они снижаются, и ни о каком увеличении доходов и свободных денег, говорить не приходится», — заключил Кричевский.

Ранее холдинг «Ромир» также выяснил, что средний чек россиян в июне вырос по сравнению с маем на 0,5%. Экономист Михаил Делягин в эфире НСН объяснил, почему подобные исследования не являются поводом для выявления трендов в экономических процессах.

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ФОТО: pxhere.com
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