Экономист рассказал, откуда у россиян «свободные деньги»

У россиян прибавилось «свободных денег». К такому выводу пришли эксперты исследовательского холдинга «Ромир». Отмечается, что за месяц и за год в бюджете россиян свободных средств прибавилось сразу более чем на 11%. В среднем в разряде свободных оказались порядка 33,1 тысяч рублей.

Попыткой выслужиться назвал исследование холдинга в эфире НСН экономист Никита Кричевский.

«Совершенно очевидно, что “Ромир” хочет выслужиться перед властью и делает это топорно, не глядя правде в глаза. Он говорит о том, что у кого-то денег осталось больше, они якобы работали более продуктивно, у кого-то осталось меньше, но в среднем по больнице количество свободных денег стало больше. А это значит, что ситуация в экономике страны улучшается, жизненный уровень растёт, отпускные у россиян присутствуют, и они могут себе позволить себе отдыхать на любых курортах, естественно, в пределах тех 30 с небольшим тысяч, о которых заявляет “Ромир”», — заявил Кричевский.