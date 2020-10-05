России предрекли ипотечный кризис

В России сформировались предпосылки для возникновения ипотечного кризиса. С таким заявлением выступил доцент РАНХиГС Сергей Хестанов, пишут «Ведомости». Эксперт отметил, что падение реальных располагаемых доходов населения, растущие объемы выдачи ипотеки и рост цен на недвижимость – это идеальное сочетание факторов для его начала. При этом, Хестанов отметил, что одним из главных факторов риска является повышение доступности ипотеки.

В структуре ипотечных займов огромную долю занимают кредиты с минимальным первоначальным взносом. Именно эти заемщики, по мнению Хестанова, станут проблемными при «экономическом шторме». Кроме того, он предположил, что России предстоит пережить вторую волну «коронакризиса», в связи с чем многие потеряют работу и часть доходов.