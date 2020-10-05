России предрекли ипотечный кризис
В России сформировались предпосылки для возникновения ипотечного кризиса. С таким заявлением выступил доцент РАНХиГС Сергей Хестанов, пишут «Ведомости». Эксперт отметил, что падение реальных располагаемых доходов населения, растущие объемы выдачи ипотеки и рост цен на недвижимость – это идеальное сочетание факторов для его начала. При этом, Хестанов отметил, что одним из главных факторов риска является повышение доступности ипотеки.
В структуре ипотечных займов огромную долю занимают кредиты с минимальным первоначальным взносом. Именно эти заемщики, по мнению Хестанова, станут проблемными при «экономическом шторме». Кроме того, он предположил, что России предстоит пережить вторую волну «коронакризиса», в связи с чем многие потеряют работу и часть доходов.
Между тем, в конце сентября стало известно, что правительство намерено продлить программу льготной ипотеки под 6,5%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марата Хуснуллин.
Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса заработала в апреле. Она действует для займов, выданных до 1 ноября 2020 года.
По словам Хуснуллина, благодаря программе многие граждане смогли приобрести жилье, в результате в отрасль было привлечено 500 миллиардов рублей. Окончательно решение о продлении программы будет принято к ноябрю.
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