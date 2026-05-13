«Итоги первого квартала 2026 года стали вообще рекордными за всю историю наших поставок СПГ в Евросоюз. ЕС пришлось восполнять выпадающие объемы после прекращения транзита через Украину в прошлом году. В Европе это было еще связано с некоторым похолоданием в зимний период. Увеличить закупки газа по трубе, как раньше, теперь невозможно, поскольку мощности ограничены только турецким коридором поставок. Косвенной причиной было еще то, что с 25 апреля 2026 года в ЕС вступил в силу запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам (менее одного года). Поэтому, все заинтересованные в покупке газа торопились сделать это в доступных объемах», - пояснил собеседник НСН.

Он обратил внимание, что зимой спрос на газ увеличивается не только в Европе.

«Крупнейший рынок СПГ - Азиатско-Тихоокеанский регион. Туда идет порядка 70% всего сжиженного газа в мире. Например, Китай и Япония в сумме импортируют больше СПГ, чем весь ЕС. При этом, в результате торгового конфликта между Китаем и США поставки газа из Америки практически прекратились в КНР, но другие страны АТР с удовольствием его покупали, в том числе и у России», - отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что долгосрочные планы по отказу от российского газа ЕС не намерен менять.