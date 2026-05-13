Аналитик энергорынка объяснил рекордные поставки российского газа в ЕС
Рекордные поставки российского сжиженного природного газа в Евросоюз объясняются ситуацией на Украине, природным фактором и планами самих европейцев. Об этом НСН заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Импорт сжиженного природного газа из России в Евросоюз достиг максимума с 2022 года, сообщает Die Welt. В первом квартале 2026 года страны ЕС увеличили импорт российского СПГ на 16% — до 6,9 млрд кубометров. Крупнейшими покупателями стали Франция, Испания и Бельгия. Как отмечает издание, Россия остаётся вторым крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС, несмотря на планы Еврокомиссии полностью отказаться от её газа к 2027 году.
«Итоги первого квартала 2026 года стали вообще рекордными за всю историю наших поставок СПГ в Евросоюз. ЕС пришлось восполнять выпадающие объемы после прекращения транзита через Украину в прошлом году. В Европе это было еще связано с некоторым похолоданием в зимний период. Увеличить закупки газа по трубе, как раньше, теперь невозможно, поскольку мощности ограничены только турецким коридором поставок. Косвенной причиной было еще то, что с 25 апреля 2026 года в ЕС вступил в силу запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам (менее одного года). Поэтому, все заинтересованные в покупке газа торопились сделать это в доступных объемах», - пояснил собеседник НСН.
Он обратил внимание, что зимой спрос на газ увеличивается не только в Европе.
«Крупнейший рынок СПГ - Азиатско-Тихоокеанский регион. Туда идет порядка 70% всего сжиженного газа в мире. Например, Китай и Япония в сумме импортируют больше СПГ, чем весь ЕС. При этом, в результате торгового конфликта между Китаем и США поставки газа из Америки практически прекратились в КНР, но другие страны АТР с удовольствием его покупали, в том числе и у России», - отметил эксперт.
При этом он подчеркнул, что долгосрочные планы по отказу от российского газа ЕС не намерен менять.
«Почему-то забывают, что это рассматривается руководством Евросоюза как первый этап реализации планов по отказу от всего ископаемого топлива в энергетике вообще. Правда, возникает необходимость больших вложений в возобновляемые источники энергии, такие как ветрогенераторы. Хотя, в краткосрочном периоде у них есть законодательные основы для возобновления импорта российского газа в течение не более четырех недель в случае форс-мажора с возможностью продления этого срока. Однако в долгосрочной перспективе до 2050 года ЕС, в принципе, собирается отказаться от любого газа в области энергетики», - заключил Александр Фролов.
Как заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, в условиях дефицита энергоресурсов Европа закупает газ у всех возможных поставщиков, включая Россию.
