Россельхознадзор запретил ввоз яблок, персиков и черешни из Новой Зеландии
Россельхознадзор с 22 августа 2023 года запрещает поставки в Россию косточковых и семечковых плодов из Новой Зеландии, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что решение было принято в связи с выявлением карантинного объекта - бурой монилиозной гнили, которая вызывает ожог цветков и листьев, что приводит к снижению продуктивности деревьев.
В Россельхознадзоре уточнили, что повреждаемыми культурами являются яблоня, груша, черешня, вишня, абрикос, персик, нектарин, алыча, слива, мушмула, айва, хеномелес, боярышник, кизил и виноград.
«В случае заноса данной болезни экономический ущерб от потери урожая и проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов карантинного объекта может составить до девяти млрд рублей», - заключили в ведомстве.
Ранее в Россельхознедзоре заявили, что в Татарстане с продажи сняли более 300 тысяч куриных яиц, которые были произведены на птицефабрике «Башкирская», где зафиксировали вспышку птичьего гриппа, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru