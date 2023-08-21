Россельхознадзор запретил ввоз яблок, персиков и черешни из Новой Зеландии

В сообщении говорится, что решение было принято в связи с выявлением карантинного объекта - бурой монилиозной гнили, которая вызывает ожог цветков и листьев, что приводит к снижению продуктивности деревьев.

В Россельхознадзоре уточнили, что повреждаемыми культурами являются яблоня, груша, черешня, вишня, абрикос, персик, нектарин, алыча, слива, мушмула, айва, хеномелес, боярышник, кизил и виноград.

«В случае заноса данной болезни экономический ущерб от потери урожая и проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов карантинного объекта может составить до девяти млрд рублей», - заключили в ведомстве.

Ранее в Россельхознедзоре заявили, что в Татарстане с продажи сняли более 300 тысяч куриных яиц, которые были произведены на птицефабрике «Башкирская», где зафиксировали вспышку птичьего гриппа, пишут «Известия».