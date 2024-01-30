Россельхознадзор запретил ввоз итальянских кормов для животных Hill's

Ввоз кормов для домашних животных с итальянского предприятия Hill's в РФ будет остановлен с 6 февраля, говорится в сообщении Россельхознадзора.

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Ведомство объяснило решение неудовлетворительным качеством кормов. Отмечается, что в ходе проверки в ноябре прошлого года выявлены нарушения в работе производителя.

В частности, инспекция обнаружила отсутствие лабораторного контроля за компонентами.

По данным СМИ, российское подразделение швейцарского производителя Nestle 26 января уведомило партнеров о повышении цен на 12% на корма для животных, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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