Россельхознадзор запретил ввоз итальянских кормов для животных Hill's
Ввоз кормов для домашних животных с итальянского предприятия Hill's в РФ будет остановлен с 6 февраля, говорится в сообщении Россельхознадзора.
Ведомство объяснило решение неудовлетворительным качеством кормов. Отмечается, что в ходе проверки в ноябре прошлого года выявлены нарушения в работе производителя.
В частности, инспекция обнаружила отсутствие лабораторного контроля за компонентами.
По данным СМИ, российское подразделение швейцарского производителя Nestle 26 января уведомило партнеров о повышении цен на 12% на корма для животных, передает «Радиоточка НСН».
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