Россельхознадзор запретил ввоз куриных инкубационных яиц с трех предприятий Турции
По итогам проведенной инспекции запрещена поставка в Россию куриных инкубационных яиц с трех предприятий Турции в связи с обнаруженными нарушениями. Об этом сообщили в Россельхознадзоре, передает ТАСС.
Как отмечается с 16 по 23 января 2023 года сотрудники ведомства провели инспекцию шести турецких предприятий, производящих и поставляющих на российский рынок куриных инкубационных яиц.
«В ходе инспекции установлено сокрытие достоверной информации об экспортных партиях инкубационных яиц в части сроков производства, возрастной категории птицы, а также формирование экспортных партий в период отсутствия производственной деятельности», - рассказали в Россельхознадзоре.
Результаты проверки уже доведены до компетентного органа Турецкой Республики, добавили в ведомстве.
Ранее, как сообщала НСН, Россельхознадзор разрешил поставки плодоовощной продукции из Молдавии.
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