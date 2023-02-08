Россельхознадзор запретил ввоз куриных инкубационных яиц с трех предприятий Турции

По итогам проведенной инспекции запрещена поставка в Россию куриных инкубационных яиц с трех предприятий Турции в связи с обнаруженными нарушениями. Об этом сообщили в Россельхознадзоре, передает ТАСС.

Как отмечается с 16 по 23 января 2023 года сотрудники ведомства провели инспекцию шести турецких предприятий, производящих и поставляющих на российский рынок куриных инкубационных яиц.