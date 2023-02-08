Россельхознадзор запретил ввоз куриных инкубационных яиц с трех предприятий Турции

По итогам проведенной инспекции запрещена поставка в Россию куриных инкубационных яиц с трех предприятий Турции в связи с обнаруженными нарушениями. Об этом сообщили в Россельхознадзоре, передает ТАСС.

Как отмечается с 16 по 23 января 2023 года сотрудники ведомства провели инспекцию шести турецких предприятий, производящих и поставляющих на российский рынок куриных инкубационных яиц.

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«В ходе инспекции установлено сокрытие достоверной информации об экспортных партиях инкубационных яиц в части сроков производства, возрастной категории птицы, а также формирование экспортных партий в период отсутствия производственной деятельности», - рассказали в Россельхознадзоре.

Результаты проверки уже доведены до компетентного органа Турецкой Республики, добавили в ведомстве.

Ранее, как сообщала НСН, Россельхознадзор разрешил поставки плодоовощной продукции из Молдавии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияЯйцаЗапретРоссельхознадзор
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