Путин призвал не допустить роста цен на яблоки из-за майских заморозков

Помимо этого, Путин подчеркнул важность сотрудничества Минсельхоза с экономическим блоком правительства в целях создания благоприятных условий для сельскохозяйственных производителей.

Накануне глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что в России могут объявить режим чрезвычайной ситуации из-за майских заморозков к концу недели. При этом ущерб для сельского хозяйства пока не оценен в денежном эквиваленте, передает «Радиоточка НСН».

