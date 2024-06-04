Путин призвал не допустить роста цен на яблоки из-за майских заморозков
Власти должны оказать своевременную поддержку сельхозпроизводителям, чтобы предотвратить резкие изменения цен на яблоки из-за майских заморозков. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Глава государства выразил надежду на то, что правительство сумеет оперативно реализовать все необходимые меры по закупке сельхозпродукции из-за рубежа.
Помимо этого, Путин подчеркнул важность сотрудничества Минсельхоза с экономическим блоком правительства в целях создания благоприятных условий для сельскохозяйственных производителей.
Накануне глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что в России могут объявить режим чрезвычайной ситуации из-за майских заморозков к концу недели. При этом ущерб для сельского хозяйства пока не оценен в денежном эквиваленте, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин призвал не допустить роста цен на яблоки из-за майских заморозков
- Голикова проверит организацию отдыха для детей из подтопленных регионов
- Решетников предложил заселять в отели по водительским правам с 2025 года
- СМИ: Макрон примет Зеленского в Елисейском дворце
- СМИ: ЕС обсудит 5 июня использование российских активов для помощи Киеву
- Путин назначил Шойгу координатором работы по развитию ОПК
- В Москве задержали мужчину, стрелявшего из окна квартиры по прохожим
- Беспилотник США после пропажи с радаров у Крыма улетел в Румынию
- В России из-за заморозков погибло больше одного процента урожая
- Суд оправдал пять участников ЧВК «ЕНОТ»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru