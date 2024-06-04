Путин призвал не допустить роста цен на яблоки из-за майских заморозков

Власти должны оказать своевременную поддержку сельхозпроизводителям, чтобы предотвратить резкие изменения цен на яблоки из-за майских заморозков. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Глава государства выразил надежду на то, что правительство сумеет оперативно реализовать все необходимые меры по закупке сельхозпродукции из-за рубежа.

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Помимо этого, Путин подчеркнул важность сотрудничества Минсельхоза с экономическим блоком правительства в целях создания благоприятных условий для сельскохозяйственных производителей.

Накануне глава Минсельхоза Оксана Лут заявила, что в России могут объявить режим чрезвычайной ситуации из-за майских заморозков к концу недели. При этом ущерб для сельского хозяйства пока не оценен в денежном эквиваленте, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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