Россельхознадзор: Погибший урожай яблок заместят поставки из соседних стран

По его словам, в РФ каждый год завозится около 12 миллионов тонн различной плодоовощной продукции. Кармазин отметил, что поставки яблок осуществят Азербайджан, Армения, Турция, Белоруссия, Сербия и Приднестровье.

Ранее сообщалось, что заморозки в начале мая лишили российских аграриев более половины будущего урожая. Некоторые хозяйства сообщили о потере 70-80% урожая, передает «Радиоточка НСН».

