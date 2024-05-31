Россельхознадзор: Погибший урожай яблок заместят поставки из соседних стран
Роста цен на яблоки и их недостатка на российском рынке из-за снижения урожая в связи с заморозками не ожидается, выпавшие объемы урожая заместят поставки из соседних стран. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на замруководителя Россельхознадзора Антона Кармазина.
По его словам, в РФ каждый год завозится около 12 миллионов тонн различной плодоовощной продукции. Кармазин отметил, что поставки яблок осуществят Азербайджан, Армения, Турция, Белоруссия, Сербия и Приднестровье.
Ранее сообщалось, что заморозки в начале мая лишили российских аграриев более половины будущего урожая. Некоторые хозяйства сообщили о потере 70-80% урожая, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru