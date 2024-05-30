Фермеры в России заявляют о риске массовых банкротств из-за заморозков
После майских заморозков в европейской части России возрастает риск массовых банкротств фермерских хозяйств, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо ассоциации «Народный фермер» в Минсельхоз РФ.
«Для садоводов возник реальный риск разорения», — говорится в обращении.
Фермеры также обращают внимание на то, что режим ЧС введен лишь в 10 регионах. Это означает, что остальные не получат страховые выплаты и государственную поддержку.
В связи с этим ассоциация просит Минсельхоз инициировать процедуру введения режима ЧС федерального уровня, а также рассмотреть возможность предоставить садоводам отсрочку по налоговым, кредитным и лизинговым платежам.
Ранее стало известно, что Минсельхоз рассмотрит возможность поставок яблок из других стран, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru