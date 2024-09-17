Россельхознадзор: Экспорт рыбы из России снизился на 13%
Экспорт рыбы из России снизился на 13% с начала года, заявил помощник главы Россельхознадзора Артем Даушев, передает РИА Новости.
Так, с января по август Россия отгрузила за границу 1,1 миллиона тонн рыбы. В этом году поставки из России идут в 51 страну. Эксперты отмечают, что санкции заставляют переориентироваться на новые рынки.
Дефицит лосося, трески, минтая, «крабовый кризис» возникли в США и Евросоюзе, проблемы на рыбном рынке связаны с санкциями в отношении России, пишет РИА Новости. Издание напомнило, что США запретили импорт рыбы и морепродуктов из РФ. На этом фоне рынок в Соединенных Штатах столкнулся с дефицитом продукции.
«Болевой шок от решения правительства США почувствуют американские потребители, а не российские рыбаки», — указал глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
При этом Россия за год на треть нарастила поставки такой продукции в Китай, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru