Россельхознадзор: Экспорт рыбы из России снизился на 13%

Дефицит лосося, трески, минтая, «крабовый кризис» возникли в США и Евросоюзе, проблемы на рыбном рынке связаны с санкциями в отношении России, пишет РИА Новости. Издание напомнило, что США запретили импорт рыбы и морепродуктов из РФ. На этом фоне рынок в Соединенных Штатах столкнулся с дефицитом продукции.

«Болевой шок от решения правительства США почувствуют американские потребители, а не российские рыбаки», — указал глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

При этом Россия за год на треть нарастила поставки такой продукции в Китай, передает «Радиоточка НСН».

