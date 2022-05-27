Россельхознадзор: Экспорт муки из России с начала года вырос в четыре раза
Заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин в пятницу в ходе Всероссийского зернового форума в Сочи заявил, что экспорт муки из России с начала 2022 года вырос в четыре раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и достиг 276 тыс. тонн, сообщает ТАСС.
По его словам, только Китай за последние пять лет увеличил закупки российской зерновой продукции почти в три раза.
Кармазин также отметил и рост несырьевого экспорта.
«С начала года внешние поставки продуктов переработки зерна выросли на 75% до 516 тыс. тонн, прежде всего за счет четырехкратного наращивания объемов экспорта пшеничной муки до 276 тыс. тонн», - добавил он.
Ранее главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что количество пшеницы будет выше, чем в предыдущие годы, однако многие страны не смогут ее купить на мировом рынке.
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