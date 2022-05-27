Россельхознадзор: Экспорт муки из России с начала года вырос в четыре раза

Заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин в пятницу в ходе Всероссийского зернового форума в Сочи заявил, что экспорт муки из России с начала 2022 года вырос в четыре раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и достиг 276 тыс. тонн, сообщает ТАСС.

По его словам, только Китай за последние пять лет увеличил закупки российской зерновой продукции почти в три раза.

Кармазин также отметил и рост несырьевого экспорта.