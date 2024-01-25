Россельхознадзор: Азербайджан поставил в Россию 4,2 млн яиц
По состоянию на 25 января Азербайджан поставил в Россию 4,2 миллиона яиц, заявили в пресс-службе Россельхознадзора.
Ведомство сообщило о поступлении еще двух партий яиц из Азербайджана в количестве 612 тысяч штук. Их ввезли 25 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр».
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт выразил благодарность руководителю Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгару Тахмазли.
Ранее сообщилось, что Турция к 25 января направила в РФ 1,5 миллиона яиц. Республика начала поставки 3 января.
На прошлой неделе Индия объявила о готовности нарастить поставки яиц в Россию, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru