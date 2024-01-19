СМИ: Российские производители курицы запросили дополнительную господдержку

Российские птицеводы запросили дополнительную господдержке для развития производства, сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо Росптицесоюза.

{{related_post_AVxOsCLR@}}

Как следует из письма, для увеличения производства куриного мяса и яиц птицефабрикам необходимы субсидии на газификацию, водоснабжение и очистку воды. Производители предлагают включить строительство и ремонт предприятий в программу возмещения части прямых понесенных затрат. Также ограничить торговую наценку на яйца, оставив ее на уровне 5-10%.

Для дополнительной поддержки отрасли следует в 2,5 раза, до полутора миллиардов рублей, увеличить лимит на привлечение краткосрочных льготных кредитов. Среди прочего участники рынка предлагают в приоритетном порядке отдавать им землю под возведение птичников, пишет издание.

В Минсельхозя пояснили, что уже оказывают поддержку производителям птицы. Объем финансирования по главным отраслевым программам на 2024 год превысил 558 миллиардов рублей.

Ранее российские фирмы запросили разрешение на беспошлинный импорт 226 тонн мяса кур, передает «Радиоточка НСН».



